Кремль: о ЧП «белгородского уровня» незамедлительно докладывают Верховному главнокомандующему

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью каналу «Россия 1» , что президенту России Владимиру Путину незамедлительно докладывают о ЧП «белгородского уровня».

Накануне Белгород подвергся обстрелу пять раз, напоминает Газета.Ru.

Ранее о вопросах к Минобороны заявил белгородский губернатор.

Один из жителей спросил главу региона Вячеслава Гладкова - почему в регионе «дырявая граница», хотя спецоперация идет уже полтора года. Но власти говорят, «что все под контролем».

На что глава региона ответил, что у него больше вопросов к Минобороны, чем у местных жителей. И отметил, главная задача - обеспечить безопасность жителей приграничного с Украиной региона.

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос о количестве украинских военных в Белгородской области. Представитель Кремля ответил, что не может озвучить число диверсантов, которые проникли на территорию Белгородской области. Он рассказал, что спецслужбы сейчас занимаются этим вопросом: выясняют личности и количество.

Между тем российские военные уничтожили около 70 украинских диверсантов на территории российского региона, сообщило Минобороны.