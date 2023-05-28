29 мая
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Кремль: о ЧП «белгородского уровня» незамедлительно докладывают Верховному главнокомандующему

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью каналу «Россия 1», что президенту России Владимиру Путину незамедлительно докладывают о ЧП «белгородского уровня».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Накануне Белгород подвергся обстрелу пять раз, напоминает Газета.Ru.

Ранее о вопросах к Минобороны заявил белгородский губернатор.

Один из жителей спросил главу региона Вячеслава Гладкова - почему в регионе «дырявая граница», хотя спецоперация идет уже полтора года. Но власти говорят, «что все под контролем».

На что глава региона ответил, что у него больше вопросов к Минобороны, чем у местных жителей. И отметил, главная задача - обеспечить безопасность жителей приграничного с Украиной региона.

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос о количестве украинских военных в Белгородской области. Представитель Кремля ответил, что не может озвучить число диверсантов, которые проникли на территорию Белгородской области. Он рассказал, что спецслужбы сейчас занимаются этим вопросом: выясняют личности и количество.

Между тем российские военные уничтожили около 70 украинских диверсантов на территории российского региона, сообщило Минобороны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость