Кого из российских звезд могут призвать воевать за Израиль, и при чем женщина-воин Собчак

В России разрешено иметь второе гражданство и особой популярностью среди звезд шоу-бизнеса пользуется гражданство Израиля.

Выяснилось, что среди известных россиян, которых могут призвать на службу в армию Израиля, — Максим Галкин*, Ксения Собчак, Иван Ургант, Андрей Макаревич, Леонид Парфенов и многие другие, указывает Zakon.kz.

И они подходят по всем критериям, объявленной в стране широкой мобилизации резервистов.

Армейские будни

По закону все граждане Израиля, включая имеющих двойное гражданство и проживающих в другой стране, а также все постоянно проживающие на территории государства, по достижении 18 лет подлежат призыву на службу.

Женщина-воин

Женщины-воины — визитная карточка Армии Обороны. С 1995 года им разрешено служить в боевых военных формированиях, а также проходить подготовку в спецшколах для морского командования и летчиков.

Численность действующей армии Израиля — около 160 тыс. военнослужащих. Из них 35% — женщины.

Ранее Галкин* (признан иноагентом в РФ) опубликовал фото из бомбоубежища в Израиле. Артист показал двух своих детей, которые сидят на диване и подписал «Обстрел, сидим в бомбоубежище».

Также Галкин* подчеркнул, что хочет поддержать израильский народ и если понадобится, пойдет сдавать кровь. На что отреагировала телеведущая Ксения Собчак — поддержала высказывания шоумена. Также под постом Галкина поставили лайки Иван Ургант, София Ротару и другие известные актеры и исполнители.

Также Галкин* и Пугачева заявили, что останутся в Израиле, чтобы "поддержать страну в это нелегкое время".

*Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).