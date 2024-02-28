29 февраля
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Политика

Казахстанский банк приостановил операции с картами "Мир"

Казахстанский банк Freedom Finance остановил переводы с карт "Мир" из-за санкций, сообщает РИА Новости.

Карта "Мир". Источник: nspk.ru.
Карта "Мир". Источник: nspk.ru.

Финансовым учреждением были учтены нововведения в санкционное законодательство США от 23 февраля, указывает RT.

Ранее сообщалось, как санкции США повлияют на карты «Мир» в России и за рубежом.

Однако санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри России.

Работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме.

На момент наложения санкций карты «Мир» работали также в 10 странах. Среди этих стран — Казахстан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, другие.

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