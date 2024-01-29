Картофельные пончики, щербет из облепихи с апельсинами: чем угощал российский лидер белорусского "батьку" во дворце

ТАСС сообщает, что после заседания Высшего госсовета Союзного государства состоялся рабочий обед. На него всех гостей пригласил Владимир Путин.
В меню угощений были морские гребешки с цветной капустой и грибная солянка с картофельными пончиками.
Помимо этого Александр Лукашенко и другие участники заседания Высшего госсовета Союзного государства отведали форель, маринованную в бруснике со сметаной, угольную треску с пюре из зеленого горошка, антрекот из говядины с овощами гриль.
На десерт подали щербет из облепихи с апельсином и мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым.
Участники ВГС также смогли попробовать российские вина: "Усадьба Дивноморское. Восточный склон" урожая 2021 года и "Усадьба Дивноморское. Сира" урожая 2020 года.
Рабочий обед прошел в Константиновском дворце, до этого там прошло заседание.
Ранее сообщался список, кто вошел в список доверенных лиц Путина.
Самое важное - в нашем Telegram-канале