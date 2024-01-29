31 января
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Политика

Картофельные пончики, щербет из облепихи с апельсинами: чем угощал российский лидер белорусского "батьку" во дворце

На рабочем обеде Владимира Путина, Александра Лукашенко и других гостей были картофельные пончики и морские гребешки.

Александр Лукашенко и Владимир Путин в Кремле, 11 марта 2022.
Александр Лукашенко и Владимир Путин в Кремле, 11 марта 2022.
kremlin.ru

ТАСС сообщает, что после заседания Высшего госсовета Союзного государства состоялся рабочий обед. На него всех гостей пригласил Владимир Путин.

В меню угощений были морские гребешки с цветной капустой и грибная солянка с картофельными пончиками.

Помимо этого Александр Лукашенко и другие участники заседания Высшего госсовета Союзного государства отведали форель, маринованную в бруснике со сметаной, угольную треску с пюре из зеленого горошка, антрекот из говядины с овощами гриль.

На десерт подали щербет из облепихи с апельсином и мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым.

Участники ВГС также смогли попробовать российские вина: "Усадьба Дивноморское. Восточный склон" урожая 2021 года и "Усадьба Дивноморское. Сира" урожая 2020 года.

Рабочий обед прошел в Константиновском дворце, до этого там прошло заседание.

Ранее сообщался список, кто вошел в список доверенных лиц Путина.

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