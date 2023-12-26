Караван мигрантов от отчаяния направился из Мексики в США. Их тысячи

Караван из десяти тысяч мигрантов направился в Рождество из южного мексиканского города Тапачула к границе с США, сообщает Daily Mail.

В толпе — беднейшие из беднейших. По их словам, они идут в США от отчаяния. Среди мигрантов есть выходцы из Мексики, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Никарагуа, Колумбии, Перу, Венесуэлы, Эквадора и других стран.

В то же время в США готовятся к наплыву людей. В приграничном городе Эль-Пасо преобразовали школу в приют, чтобы поселить туда беженцев.

По словам журналистов, Энтони Блинкен перестанет заниматься Ближним Востоком. По поручению Джо Байдена, госсекретарь поедет в Мексику решать проблему с нелегальными мигрантами.