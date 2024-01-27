Кто такой Вячеслав Даванков
Вячеслав Даванков — молодой кандидат (39 лет) в президенты от партий "Новые люди"," Партия роста", на данный момент занимает место вице-спикера Госдумы.
За последнее время в стране ввели новые заперты и ограничения, против которых и выступает Даванков. В своей предвыборной программе он упоминает о расширении гражданских и деловых свобод.
Во время разговоров со СМИ, Даванков сказал, что не желает критиковать других кандидатов - для предупреждения излишнего внимания и скандалов.
По мнению экспертов, Даванков объединяет вокруг себя молодежный электорат — в силу своего возраста и заявлений.
Вячеслав Даванков в Барнауле
В Барнауле, кроме встречи с бизнесменами, Даванков возложил цветы к памятнику жертвам блокады Ленинграда на ул. Антона Петрова. Сегодня Россия отмечает 80-лет со дня прорыва блокадного кольца.
Встреча со студентами и преподавателями в АлтГУ - завершающий этап визита Вячеслава Даванкова, темой встречи стала поддержка стартапов молодых ученых.
Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. 29 регионов, включая Алтайский край, могут принять участие в голосовании в электронном виде.
Радмила Бичакова
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