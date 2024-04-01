1 апреля
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Политика

Какие две новые меры поддержки для многодетных семей заработают в Алтайском крае

В январе 2024 года вышел указ президента о поддержке многодетных семей. В нем появилось единое определение такой семьи, а также перечень мер, которые рекомендовалось установить по всей стране. Алтайские депутаты на мартовской сессии их поддержали

Многодетная семья.
Многодетная семья.
Фото: ru.freepik.com, автор bearfotos.

Больше многодетных семей

Теперь, по закону Алтайского края, многодетной будет считаться семья с тремя и более детьми. Статус будет устанавливаться бессрочно. А социальная поддержка будет гарантирована, если дети не достигли совершеннолетия или 23 лет в случае обучения по очной форме.

По словам Натальи Оськиной, министра социальной защиты Алтайского края, сегодня в регионе проживают 33 тыс. многодетных семей. С учетом повышения возрастного ценза до 23 лет, их станет больше на 3 тыс.

Многодетным семьям будет выдаваться удостоверение единого образца, которое будет действовать на территории страны.

Наталья Оськина.
Наталья Оськина.
Пресс-служба АКЗС.

Школьная форма и лекарства

В Алтайском крае уже работали пять из рекомендуемых федеральной властью мер поддержки многодетных семей, еще две введут дополнительно.

Например, ранее уже действовало бесплатное посещение музеев, парков и выставок, организованных государственными учреждениями.

Дети из многодетных семей могли и могут получить бесплатные лекарства по рецептам врача. Они также имеют право на гарантированное бесплатное горячее питание раз в день, как обучающие общеобразовательных и профессиональных организаций. Право на первоочередное предоставление путевок на отдых или оздоровление и на зачисление в детский сад без очереди.

Ребенок. Игрушка.
Ребенок. Игрушка.
unsplash.com

Минсоцзащиты ежегодно выделяет 7,5 тыс. рублей для первоклассников и 5 тыс. рублей для учеников 2-11 классов на покупку одежды для учебы и спортивной формы. После принятия проекта закона выплаты к школе получат почти 67 тыс. учащихся.

Кроме того, многодетным семьям продолжат помогать с улучшением жилищных условий и предоставлением земельных участков.

Оплата ЖКУ и бесплатный проезд

Одна из новых мер поддержки – льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Многодетным семьям будут предоставлять компенсацию в размере 30% расходов на оплату ЖКУ.

Вторая – бесплатный проезд обучающихся общеобразовательных организаций на городских автобусах, троллейбусах и трамваях с 1 сентября по 31 мая включительно. Организовать его вправе будут органы местного самоуправления – такая формулировка приводится в документе. Она же спровоцировала немало обсуждений.

Александр Волобуев, депутат от КПРФ, обратил внимание на несоответствие: «Так мера есть или ее лишь пока что вправе установить?»

Школьные автобусы.
Школьные автобусы.
educaltai.ru

Подобным же вопросом задалась прокуратура края, которая нашла в формулировке коррупциогенные факторы и пообещала обратиться в суд, если их не устранят.

Наталья Оськина «нюанс» признала, но лишь выразила надежду, что он вскоре разрешится, не ответив ничего конкретного. Впрочем, председатель АКЗС Александр Романенко, в свою очередь, пообещал, что бесплатный проезд для школьников из многодетных семей «точно будет работать». Как и когда – он не уточнил, лишь отметив, что сначала нужно обсудить все с министерствами транспорта и соцзащиты и муниципалитетами.

К слову, в целом закон о мерах поддержки обойдется краю в 1 млрд 50 млн рублей дополнительных расходов, которые уже предусмотрены в бюджете.

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