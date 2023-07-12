Как Жириновский раздавал деньги и обещал барнаульцам решить все проблемы — исторический фоторепортаж altapress.ru

Яркому приезду Владимира Жириновского предшествовали многочисленные высказывания его соратников.
«Каждый год в летний период, когда представители других партий нежатся на заграничных пляжах, лидер ЛДПР совершает очень много рабочих поездок по регионам», - говорил на тот момент руководитель алтайских либерал-демократов Андрей Щукин.
На встречу с Владимиром Жириновским 21 июля в Барнаул приехали 700 партийцев и руководителей отделений со всего края. Тогда региональная организация ЛДПР была самой крупной в России.
Впервые партийцы смогли поприветствовать лидера на Старом базаре, куда Владимир Жириновский приехал на черном «БМВ» в сопровождении свиты.
Он купил несколько предметов гардероба, пару ведер ягод и фрукты, пообщался с продавцами, пообещав защитить рынки от закрытия. В этом время помощники раздавали людям по купюре в 500 рублей.
Встреча в ДК «Моторостроителей» продлилась немногим более часа — после нее партийный лидер сразу отправлялся в аэропорт, чтобы вылететь в Омск и закончить сибирский «тур».
Зал на полторы тысячи человек заполнился до отказа. У крыльца сотни людей, которые не смогли «влезть» в ДК, слушали речи Владимира Жириновского по громкоговорителю.
Началось выступление с краткой лекции об основах партийной программы, имперском величии России, о том, какой должна быть демографическая и внешняя политика в стране и как развивать промышленность.
Далее пошли вопросы из зала. Укажем избранные ответы политика:
– Люди уезжают из страны уже 90 лет, сколько можно ждать лучшего дня? Если состригать лучшие цветы – розы и гладиолусы, а оставить полынь – ну и что это будет за клумба?
– Мы деньги не раздаем, мы возвращаем украденные у народа деньги, которые украло государство, которое платит маленькую пенсию и зарплату. Мы в месяц направляем гражданам один миллион рублей. Каждый месяц. Госдума в год стоит пять миллиардов рублей.
– Малый бизнес? Всем помогать и никаких налогов, если доход в месяц меньше ста тысяч, и никакой аренды не брать! И не мешать, не проверять! Контроль нужен только за пятью видами: лекарства, наркотики, алкоголь, табак, оружие. А всякие полотенца, сарафаны – зачем нам китайское? Это все могут делать наши женщины.
– Армию сделаем контрактной. Очередь будет, чтобы служить в русской добровольческой армии.
– У матери трое детей, а ее уволили с работы. Капитан милиции. Взяли и сократили. Щукин, разберитесь. Подними руку, Ольга, он к тебе подойдет и даст три тысячи рублей. Вон она, на балконе. И дайте свои точные данные. Я лично напишу Нургалиеву, вас восстановят на работе. Обещаю перед всем залом.
– Всем спасибо, вас любим, будем защищать, никого не бойтесь. И заставим власть работать! Половину Госдумы можно разогнать! До свидания! Голосуйте за ЛДПР!