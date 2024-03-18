Как голосовали в селах, через ДЭГ и в районах Барнаула на выборах президента, рассказали в Избиркоме Алтайского края

Ирина Акимова, председатель Избирательной комиссии Алтайского края, рассказала, сколько человек пришло на выборы президента в Алтайском крае, сколько из них голосовали электронно и какой муниципалитет стал рекордсменом.

В Алтайском крае работал 1701 избирательный участок. Из них 1684 — стационарные, а еще 17 — на территориях больниц, в санаториях Белокурихи и в следственном изоляторе Барнаула.

В списки избирателей на момент окончания голосования было внесено 1 754 697 человек, включая голосующих через ДЭГ. Из них в выборах поучаствовали 1 050 936 граждан, что составило 59,89%.

В Алтайском крае подсчитали голоса еще к 12:00 дня. Ни один протокол участковых избирательных комиссий, по словам Ирины Акимовой, не вызвал вопросов. Замечаний или сложностей по установлению итогов голосования также не было.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень. freepik.com

По предварительным результатам, голоса распределились следующим образом:

Владислав Даванков — 48 104 человек или 4,58% от общего числа проголосовавших;

Владимир Путин — 890 855 или 84,88%;

Леонид Слуцкий — 38 105 или 3,63%;

Николай Харитонов — 56 813 или 5,41%.

Всего через ДЭГ проголосовали 261 498 человек из 276 808 зарегистрированных. Явка в этом формате составила рекордные 94,47%. Вот как распределились голоса по электронному голосованию:

Владислав Даванков — 14 387 или 5,53%;

Владимир Путин — 227 085 или 87,29%;

Леонид Слуцкий — 11 039 или 4,24%;

Николай Харитонов — 7 649 или 2,94%.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень. freepik.com

Наибольшую активность по традиции проявили избиратели из сельской местности. В 34 муниципалитетах явка оказалась равна средней по региону или гораздо выше.

Самая высокую явку зафиксировали в следующих районах:

Родинский — 98,41%

Алейский — 82,97%

Кытмановский — 82,49%

Кулундинский — 79,87%

Завьяловский — 78,51%

ЗАТО Сибирский — 76,87%

Заринский — 76,39%

Краснощековский — 75,69%

Рубцовский — 74,16%

Петропавловский — 74,12%

Немного меньше людей пришло в городах. В Рубцовске — 42%, в Бийске — чуть больше 43%. В Центральном районе Барнаула явка составила 45,7%, в Индустриальном — с среднем 46%, в Ленинском районе — 47%, в Железнодорожном — 47,5%, в Октябрьском — 49,1%.

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