27 июня
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Политика

Кадыров назвал причины, по которым Пригожин устроил военный мятеж

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал причины, по которым основатель ЧВК "Вагнер" устроил военный мятеж, передает ТАСС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

Глава Чечни отметил, что погоня за личными амбициями может заставить человека забыть о "привязанности и любви к Отчизне".

По словам Кадырова, он убеждал Евгения Пригожина оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с государственными делами.

Однако цепочка неудачных сделок привела Пригожина к заносчивости и продолжительной обиде. Причина, в том числе, кроется якобы в том, что власти Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок.

Все это чуть не привело к опасным последствиям.

При этом Кадыров призвал бойцов ЧВК "Вагнер" принимать "трезвые решения" и думать о будущем страны, своих семьях и детях.

"Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится. Крайней мерой было бы жесткое подавление и уничтожение любого, кто посягнет на целостность Российской Федерации", - заключил Кадыров.

Ранее altapress.ru сообщал, что мятеж Пригожина закончился и разобрался, что о нем известно на 25 июня.

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