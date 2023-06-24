Кадыров: чеченские бойцы выехали в Ростов-на-Дону

Кадыров назвал происходящее ножом в спину и военным мятежом.
"Я ни раз предупреждал, что война — не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен", — сказал он.
Также Кадыров назвал мятеж вызовом государству, против которого надо сплотиться всем вокруг национального лидера.
Он добавил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Военные готовы сделать все, чтобы сохранить целостность страны.
"Мятеж должен быть подавлен, и, если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!" — подытожил глава республики.
Ранее altapress.ru собрал главные тезисы из обращения президента. А также мы публиковали полный текст обращения Путина.