Израиль заявил о поражении в секторе Газа более 1,7 тыс. целей

Среди этих целей 475 пусковых установок, 24 объекта стратегической военной инфраструктуры, а также 22 подземных объекта, передает Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что армия Израиля приступила к полной блокаде сектора Газа.
Израиль нанес удары более чем по 1,7 тыс. целям в секторе Газа с 7 октября.
Среди этих целей 475 пусковых установок, 24 объекта стратегической военной инфраструктуры, а также 22 подземных объекта, передает Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что армия Израиля приступила к полной блокаде сектора Газа.
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