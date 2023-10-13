Из-за российского "Летающего Чернобыля" на Западе военные забили тревогу

На Западе встревожены испытаниями российской межконтинентальной ракеты глобальной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, пишет китайское издание The Paper.

Появление этого новейшего вооружения спровоцировало серьезное беспокойство на Западе, указывает Газета.Ru.

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» с ядерной установкой не подлежит перехвату системой ПВО, сообщил телеканал CNN.

Зарубежные военные называют ракету «Летающим Чернобылем» или супероружием «Судного дня». «Буревестник» специально разрабатывался для преодоления американских оборонительных систем.

Российская ракета по классификации НАТО обозначена как Skyfall.

Технология стелс

Ракету практически невозможно обнаружить из-за использования стелс-технологии. «Буревестник» способен осуществлять полет на малых высотах.

Заявление Путина

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что последние испытания прошли успешно.

"Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» – крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой", - российский лидер.

"Мультики"

Впервые об уникальной ракете Путин сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Демонстрацию перспективных видов вооружения они называли не иначе как «путинские мультики», octagon.media.

Но западные спецслужбы отнеслись к "мультикам" серьезно. «Буревестнику» присвоили натовское обозначение (SSC-X-9 Skyfall), вопросы о существовании ракеты были сняты.

В 2018 году Минобороны РФ продемонстрировало кадры испытаний ракеты, взлетающей с наземной пусковой установки. Был показан и цех, где шла сборка «Буревестника».

Сколько времени создавали

Ракета начала разрабатываться в 2001 году – после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 года.