20 марта
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Политика

Из-за проноса красящих веществ на избирательные участки возбуждено 33 уголовных дела

За три дня президентских выборов в России возбуждено 61 уголовное дело и 155 административных.

Зеленка.
Зеленка.
открытые источники

В основном уголовные дела были возбуждены по статьям о заведомо ложном теракте и воспрепятствовании осуществлению прав избирателей.

МВД зафиксировало 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки, возбуждено 33 уголовных дела, указывает bfm.ru.

Ранее Владимир Путин подвел итоги выборов в Гостином дворе.

Призывы оппозиции проголосовать в полдень не имели успеха, считает российский лидер.

«Если оппозиция считала, что нужно прийти проголосовать, неважно за кого, но прийти проголосовать — это уже хорошо, молодцы. Но насколько я понимаю, никакого эффекта это не имело на самом деле», — сказал Путин.

Но те, кто портил бюллетени других людей, в том числе обливая их зеленкой и поджигая избирательные урны, будут наказаны, сказал президент. И напомнил, что подобные деяния относятся к уголовным преступлениям. Соответственно, те, кто совершил подобные поступки, будут наказаны в соответствии с законодательством.

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