Исключенная из КПРФ депутат АКЗС стала главой "Партии пенсионеров"

Депутат АКЗС Елена Хрусталева возглавила партию, а теперь планирует участвовать в выборах губернатора, сообщает "Атмосфера".

Женщина назвала свое вступление в другую партию "развалом Алтайского регионального отделения КПРФ". Также депутат призвала всех членов партии переходить в другие.

"Я предложила настоящим коммунистам, моим единомышленникам, всем сторонникам социальной справедливости объединиться на базе другой уважаемой политической платформы", — сказала Хрусталева.

В КПРФ сейчас идет массовый исход членов партии, заявила Хрусталева. Кроме того, этот исход связан с деятельностью руководства КПРФ.

"Партия Пенсионеров" намерена выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Алтайского края.

Напомним, что Елену Хрусталеву исключили из КПРФ после того, как она проголосовала за проект краевого бюджета на 2023 год. Это произошло в ноябре 2022-го.

Ранее исключенные из КПРФ алтайские парламентарии создали свое депутатское объединение.