Исинбаеву хотят исключить из ОНФ за высказывания

Двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву хотят планируют исключить из центрального штаба Народного фронта на внеочередном собрании 25 июля, сообщает ТАСС.

Напомним, Исинбаева оказалась в центре крупного скандала после того, как на испанском языке отреклась от своего воинского звания.

Исинбаева в соцсетях назвала себя «человеком мира». По ее словам, воинские звания, о которых говорят, носят номинальный характер.

После этого один из публицистов жестко и оскорбительно раскритиковал Исинбаеву за переезд в Испанию. По его мнению, из России бежит только сволочь — «люди мира», которые были успешными в прежней реальности и мечтающие спасти свое сытое существование, указывает Газета.Ru.

Тем временем Народный фронт хочет исключить Исинбаеву из своего состава.

Ранее altapress.ru рассказывал какой бизнес есть у Исинбаевой на Западе.