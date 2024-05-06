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Политика

Инаугурация Путина — 2024. Когда и как пройдет церемония

Победивший на выборах президента России 17 марта Владимир Путин вступит в должность на пятый срок. Согласно закону «О выборах президента Российской Федерации», срок его полномочий начнется по истечении шести лет со дня вступления в должность действующего главы государства. О том, когда Путин вступит в должность, и как пройдет церемония инаугурации, расскажет altapress.ru.

Инаугурация Владимира Путина в 2018 году
Инаугурация Владимира Путина в 2018 году
kremlin.ru

Дата

После президентских выборов 2018 года инаугурация избранного главы государства состоялась 7 мая 2018 года.

Следовательно, в соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства состоится 7 мая 2024 года.

Процесс церемонии

В начале церемонии солдаты Президентского полка через Георгиевский и Александровский залы вносят в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг РФ, специальный экземпляр конституции РФ, а также символы президентской власти.

За несколько минут до начала церемонии новоизбранный президент прибывает в Большой Кремлевский дворец через Спасские ворота.

С первым ударом Кремлевских курантов под торжественную музыку он проходит через Георгиевский и Александровский залы и поднимается на подиум. Глава Конституционного суда приглашает его принять присягу. Вступающий в должность президент произносит текст присяги, положив правую руку на конституцию. После этого глава государства считается вступившим в должность.

Затем исполняют государственный гимн, одновременно с этим над зданием Большого Кремлевского дворца поднимают дубликат президентского штандарта. Затем глава государства выступает с инаугурационной речью, и под патриотическую песню Михаила Глинки "Славься" выходит на Соборную площадь. Там производят салют из 30 залпов.

Символы

При инаугурации президента РФ принято использовать штандарт и флаг президента РФ; знак президента и конституцию РФ.

Специальный экземпляр конституции и знак президента размещают на трибуне, где глава государства будет принимать присягу.

Основной закон находится справа от новоизбранного главы государства, а знак — слева. Штандарт вместе с государственным флагом устанавливают на возвышении, где проходит инаугурация.

Отставка правительства

Правительство России слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом. Решение оформляется распоряжением правительства в день инаугурации главы государства.

Члены кабинета продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

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