22 марта
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Политика

Инаугурация Путина — 2024. Где пройдет церемония и когда назначат новое правительство

С 15 по 17 марта 2024 года в РФ проходили выборы президента, победу на которых одержал Владимир Путин. В соответствии с федеральным законодательством, инаугурация главы государства должна состояться ровно через шесть лет со дня вступления в должность президента, победившего на предыдущих выборах. О том, когда и где Владимир Путин вновь примет полномочия президента РФ, расскажет altapress.ru.

Инаугурация Владимира Путина в 2018 году
Инаугурация Владимира Путина в 2018 году
kremlin.ru

Сроки инаугурации

Согласно ст. 82 федерального закона «О выборах президента Российской Федерации», срок полномочий избранного президента начинается по истечении шести лет со дня вступления в должность действующего главы государства. В 2018 году Владимир Путин принял президентские полномочия 7 мая. В 2024 году он также вступит в должность 7 мая на пятый срок.

Церемония

Новоизбранный президент должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции. При проведении инаугурации используются символы президентской власти: как штандарт и знак президента РФ, а также специальный экземпляр Конституции.

С 2004 года церемония проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Назначение Председателя Правительства

8 мая 2024 года Госдума рассмотрит вопрос о назначении Председателя Правительства. Президент должен внести кандидатуру на рассмотрение Госдумы не позднее двухнедельного срока после вступления в должность.

Правительство России во главе с председателем слагает полномочия перед вновь избранным президентом страны. Решение оформляется распоряжением правительства в день инаугурации главы государства. Члены кабинета министров исполняют свои обязанности до формирования нового состава правительства.

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