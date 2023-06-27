Губернатор Алтайского края вместе с замгенпрокурора России Дмитрием Демешиным провел личный прием граждан в Бийске. Об этом Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор Виктор Томенко обсудил с бийчанами предстоящий учебный год и не только. t.me/tomenko_22