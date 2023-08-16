17 августа
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Политика

Губернатор Виктор Томенко объявил о зарождении новой традиции в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко стал участником торжественной церемонии, организованной в честь промышленников Алтайского края.

Губернатор Виктор Томенко посетил церемонию в честь промышленников Алтайского края.
Губернатор Виктор Томенко посетил церемонию в честь промышленников Алтайского края.
Антон Червяков

Несколько десятки руководителей промышленных предприятий края и сотни профессионалов отрасли собрались на торжественном мероприятии в Барнауле. Их поприветствовал глава Алтайского края Виктор Томенко.

«Промышленность – одна из важнейших отраслей экономики. Сегодня мы закладываем традицию, которая должна стать постоянной и любимой многими работниками наших промышленных предприятий», - сказал губернатор.

Губернатор Томенко отметил, что среди алтайских заводов есть российские и мировые лидеры своей отрасли. Еще многие предприятия края имеют все шансы стать первыми в своем направлении в будущем.

Алтайский край — единственный в России регион, где производят авиационные шины. Предприятия края производят 73,5 % паровых и паропроизводящих котлов России. Каждый пятый грузовой вагон в стране выпускается в Алтайском крае. 42% всех видов почвообрабатывающей техники, производимой в стране, выпускается на предприятиях сельхозмашиностроения региона.

«Будем продолжать находиться в самом теснейшем диалоге, заниматься решением проблем наших предприятий вместе. Все это в конечном итоге работает на интересы и развитие Алтайского края», - отметил Томенко.

Губернатор напомнил о вкладе работников промышленных предприятий в их успешное развитие. В ходе торжественной церемонии лучшим промышленникам края вручили государственные и краевые награды.

В промышленности Алтайского края занято 12% экономически активного населения региона. Заводы обеспечивают более 1/3 налоговых платежей во все уровни бюджетов и четверть инвестиций в основной капитал. В числе 10 крупнейших налогоплательщиков региона – 5 промышленных предприятий.

За последние пять лет объемы промышленного производства в Алтайском крае в натуральном выражении увеличились на 7,6%.

Ранее губернатор Виктор Томенко поддержал инициативы «серебряных» волонтеров Алтайского края.

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