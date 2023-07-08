Губернатор Томенко зашел в гости к семье пенсионеров, отметивших 50 лет совместной жизни

Губернатор Виктор Томенко в День семьи любви и верности посетил супругов Бориса Ивановича и Ольгу Александровну Польских, которые отмечают 50-летний юбилей со дня свадьбы. Глава региона отметил, что с таких семей нужно брать пример.

6 июля губернатор поздравил Бориса Ивановича и Ольгу Александровну Польских видеозвонком, после чего супруги пригласили его в гости.

Супруги Польских за чаем рассказали главе региона о своей семье, показали семейные фото. Они знакомы с седьмого класса.

Вместе воспитали троих детей. Борис Иванович работал инженером, Ольга Александровна - учителем. Сейчас оба на пенсии.

В семье Польских есть свой семейный музей, в котором хранится история нескольких поколений их семьи. Они трепетно хранят свою историю, чтят семейный традиции

Ольга Польских подарила губернатору свою книгу - исторический роман «Восхождение». Это история семьи, живущей на Алтае, которая захватывает промежуток со времен Столыпина до окончания Великой Отечественной войны.

Губернатор отметил, что супруги Польских – настоящая алтайская семья, с которой нужно брать пример. Он также подчеркнул, что важно помнить своих предков, хранить свою семейную историю, как это делает семья Польских

Глава региона подчеркнул, что семья – главная опора для каждого. Семья вдохновляет на большие свершения, поддерживает в сложных ситуация, дает возможность отдохнуть душой.

«Надо почаще чтобы и внуки, и дети находили хоть минутку, хоть денек, чтобы побыть вместе. Это самые счастливые дни», - сказал Виктор Томенко.

Справка Только в прошлом году на обеспечение различных выплат семьям с детьми в регионе было направлено свыше 14 миллиардов рублей. За последние пять лет за счет федерального материнского капитала свои жилищные условия улучшили свыше 43 тысяч алтайских семей, за счет регионального – еще около 6 тысяч. Особое внимание уделяется многодетным семьям. В регионе таких - более 32 тысяч, в них воспитываются почти 108,5 тысячи детей.

Ранее губернатор Томенко рассказал, как в Алтайском крае решается проблема нехватки специалистов.