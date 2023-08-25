26 августа
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Политика

Губернатор Томенко проверил, как внедряется «алтайский сельский стандарт» в Усть-Калманке

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал в Усть-Клманском районе. Он побывал на открытии обновленного дома культуры в райцентре, осмотрел благоустроенную центральную площадь, пообщался с жителями и узнал о проблемах, которые их волнуют. Также губернатор посетил Усть-Калманский элеватор, который поставляет муку и крупы в регионы России и за рубеж.

Губернатор Томенко проверил, как внедряется «алтайский сельский стандарт» в Усть-Калманке.
Губернатор Томенко проверил, как внедряется «алтайский сельский стандарт» в Усть-Калманке.
Антон Червяков

На капительный ремонт дома культуры было направлено из краевого бюджета более 82 млн рублей. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что подобная работа ведется по всему краю, за последние годы благодаря различным федеральным и краевым программам удалось отремонтировать более 300 объектов культуры. В районах внедряется «алтайский сельский стандарт», который включает обновление социальных объектов и инфраструктуры сел.

«Мы взяли для себя целью наши крупные села, районные центры приводить к определенному стандарту – «алтайский сельский стандарт» мы его назвали. Правительство края, органы власти взяли для себя целью так работать, чтобы приводить их в соответствие на всей территории края. Мы будем эту работу продолжать», - сказал губернатор.

Губернатор прогулялся по обновленной площади Усть-Калманки и оценил ее благоустройство, которое проводилось в 2020-2021 году. На эти цели было направлено более 8 млн рублей. Жители в разговоре с губернатором отметили, что видят позитивные изменения и рассказали о проблемах, которые еще предстоит решать.

Губернатор отметил важную роль предприятия, которое обрабатывает зерно и крупы и поставляет свою продукцию не только в регионы России, но и за рубеж, в том числе – в Китай. Глава региона подчеркнул, что пищевая промышленность – перспективная отрасль, которая активно развивается в Алтайском крае. При этом важно, чтобы в регионе не только выращивали продовольствие, но и активно работала его переработка.

«Вопросов по Усть-Калманскому району немало. Я вам обещаю, что мы на этом не остановимся, будем и дальше работать. Есть вопросы инфраструктурные, мы занимаемся дорогами. Будем слушать ваши замечания, пожелания, инициативы. Уверен, что шаг за шагом жизнь в Алтайском крае, наших районах и городах будет становиться лучше», - сказал Томенко.

Алтайский край намерен стать частью сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай, проект которого президент Владимир Путин поручил проработать правительству России в мае 2023 года. Перспективность участия региона в зерновом коридоре неоднократно подчеркивал губернатор Виктор Томенко.

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