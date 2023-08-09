Губернатор Томенко проконтролирует ход ремонта в сельской школе, где затягиваются работы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично проверил ход работ по ремонту школы в селе Ракиты. Также в селе Ракиты он посетил новую амбулаторию и напомнил о том, что во всех районах края должны стремиться к достижению «алтайского сельского стандарта».

К ремонту Ракитской школы приступили в начале марта по краевой программе «Модернизация школьных систем образования».

На обновление здания и оснащение новым оборудованием в общем планируют потратить более 100 млн рублей. Из-за проблем с закупкой материалов для ремонта возникла угроза, что работы не смогут завершить до 1 сентября.

Губернатор Виктор Томенко пообщался с подрядчиком и подчеркнул, что лично проконтролирует ход работ и их своевременное выполнение.

«Надо, чтобы ребятишки пошли в школу 1 сентября. Вся страна смотрит – мы же забрали больше всех объектов – в прошлом забрали 43 и еще 17 добавилось в этом году. Мы и за краевые деньги делаем капитальные ремонты. Почти 100 школ в год получается сделать», - сказал Томенко.

Томенко проверил ремонт школы в селе Ракиты и посетил новую амбулаторию. Антон Червяков

За два последних года в Алтайском крае с привлечением федерального финансирования обновили рекордное количество школ – 33, которые сдали в 2022 году.

Модернизация еще 27 учебных заведений должна завершиться к началу учебного года. Губернатор Виктор Томенко рассказал, что с учетом тех средств, которые выделяет край на капитальный ремонт школ, за год удается обновить около 100 школ края. При этом он подчеркнул, что от своевременного выполнения работ зависит дальнейшее участие края в федеральных программах модернизации школ.

Также губернатор посетил амбулаторию, которая была открыта в Ракитах в марте этого года. Строительство осуществили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На это было выделено порядка 40 млн рублей. В амбулатории работают врач-терапевт, два фельдшера, регулярно приезжают узкие специалисты.

"Многое зависит от того, как у нас будет организована жизнь в наших населенных пунктах, сельсоветах. Здесь, в Ракитах, уже есть успешный опыт - работает новая амбулатория. Сегодня работают врачи, фельдшеры, приезжают из района узкие специалисты. Завершается модернизация школы. Я надеюсь, что к 1 сентября получится это сделать. Надо будет дополнительно проконтролировать работу подрядчика, где-то ему помочь», - сказал Томенко.

Виктор Томенко пообщался с персоналом и пациентами. Также губернатор напомнил, что сейчас во всех районах края стремятся к внедрению «сельского стандарта». Это понятие включает в себя ремонт и строительство социальных объектов – школ детских садов, домов культуры, стадионов и спорткомплексов. Также ведется строительство новых дорог, благоустройство улиц и общественных территорий, модернизация системы ЖКХ.

Ранее губернатор Томенко рассказал, как можно еще увеличить урожайность в Алтайском крае.