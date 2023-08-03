Губернатор Виктор Томенко посетил Новичиху и проверил, как прошел ремонт крыши спорткомплекса, которую сорвало во время урагана в марте. Губернатор позитивно оценил качество работ. По поручению главы региона все последствия ураганов в муниципалитетах ликвидируются местными администрациями совместно с правительством Алтайского края, в каждом случае губернатор Томенко держит ситуацию на контроле.

Виктор Томенко осмотрел спортивную школу Новичихинского района, где во время урагана в марте сорвало крышу. В результате никто не пострадал.

Также пострадала крыша многоквартирного дома. Губернатор давал поручение о ликвидации последствий урагана — они были выполнены, на сегодня все объекты отремонтированы.

«Видно, что много сделано, все не зря. Я рад, что здесь, в школе, закончился весь объем работ. Вы справились с аварийной ситуацией, молодцы. Теперь все надежно. Комплекс хороший, внутри очень комфортный. Можно и окружные соревнования здесь принимать», - сказал Виктор Томенко.

Губернатор Томенко проконтролировал, как в Новичихе ликвидировали последствия урагана. Антон Федотов

Глава Новичихинского района Сергей Ермаков сказал губернатору, что теперь кровля школы «будет стоять навека». Губернатор указал главе, что этот вопрос находится в зоне его личной ответственности.

В 2023 году в школе были отремонтированы трибуны – деревянные сидения заменили на современные удобные, в цветах триколора. Также отремонтировали административное здание, где находятся судейская и раздевалки, на сумму около двух млн рублей.

В частности, губернатор давал поручения по ликвидации последствий ураганов в Тюменцевском районе и Славгороде. В Тюменцевском районе, где был ураган в марте, все работы проведены.

В Тюменцевском районе ураган повредил кровлю на здании детского сада, где занимаются 50 воспитанников. В Новичихинском районе сильными порывами ветра сорвало кровлю со здания детско-юношеской спортивной школы. Конструкция упала на проезжую часть, никто не пострадал. В июле из-за сильного урагана пострадала крыша аграрного техникума в Славгороде. По поручению губернатора объект также будет отремонтирован.

«Для нас, для правительства Алтайского края, первоочередная задача — помочь жителям, которые оказались в беде из-за стихии. Ни одного пострадавшего мы не бросаем и не оставляем без внимания. Я лично слежу за тем, как ликвидируются последствия таких ЧП», - сказал губернатор.

В Славгороде уже приступили к работам.

Ранее Виктор Томенко сообщил, что мост по пр. Ленина в Барнауле готов на 75%.