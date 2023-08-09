10 августа
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Политика

Томенко поручил создать специальный комбайн для алтайских селекционеров

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил федеральный центр агробиотехнологий, где разрабатываются уникальные сорта сельскохозяйственных культур.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил федеральный центр агробиотехнологий
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил федеральный центр агробиотехнологий
Антон Федотов

Губернатор отметил, что в Алтайском крае сильная научная школа, в активе семеноводов имеется много уникальных разработок. Сегодня работа в этом направлении востребована.

Главе региона показали пшеницу, которая выведена специально для климата Алтайского края. Также продемонстрировали посевы сорта сои «Альфа».

Этот сорт был создан при поддержке гранта в сумме 2,5 млн рублей из краевого бюджета и сейчас активно осваивается. По мнению ученых, «Альфа» будет пользоваться большим спросом у аграриев.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил федеральный центр агробиотехнологий
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил федеральный центр агробиотехнологий
Антон Федотов

«Мы понимаем всю важность этой работы, она в основе. Мы сегодня большую поддержку предоставляем отрасли сельского хозяйства. Мне кажется, если здесь будет достаточно усилий и финансирования приложено, то и дальше по всей цепочке будут успехи», - сказал Томенко.

В соответствии с доктриной продовольственной безопасности, утвержденной указом президента, доля семян отечественной селекции должна составлять не менее 75 %. Об этом шла речь на комиссии Госсовета, которая прошла в июле в рамках «Дня российского поля» в Казани. Комиссию Госсовета по сельскому хозяйству возглавляет губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Я поручение министерству сельского хозяйства края дам и министерству промышленности, чтобы они вместе с нашими сельхозмашиностроителями посмотрели, что можно сделать. Техника нужна, она позволит эту работу вести на еще более высоком уровне», - сказал губернатор.

Директор центра Алексей Гаркуша рассказал, что выведенные учеными сорта пользуются спросом в России и в зарубежных странах.

«Есть востребованность в Монголии, есть востребованность в республике Казахстан. Наши сорта неплохо себя зарекомендовали в Новосибирской, Кемеровской областях, Красноярском крае, а сейчас и на Дальнем Востоке», - перечислил он далеко не полную географию применения алтайских сортов.

Губернатор похвалил алтайских селекционеров и отметил значительный вклад ученых в развитие семеноводства в России. Такое заявление он сделал в ответ на обращение директора центра.

Ранее Губернатор Томенко рассказал, как можно еще увеличить урожайность в Алтайском крае.

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