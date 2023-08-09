Томенко поручил создать специальный комбайн для алтайских селекционеров

Губернатор отметил, что в Алтайском крае сильная научная школа, в активе семеноводов имеется много уникальных разработок. Сегодня работа в этом направлении востребована.

Главе региона показали пшеницу, которая выведена специально для климата Алтайского края. Также продемонстрировали посевы сорта сои «Альфа».

Этот сорт был создан при поддержке гранта в сумме 2,5 млн рублей из краевого бюджета и сейчас активно осваивается. По мнению ученых, «Альфа» будет пользоваться большим спросом у аграриев.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил федеральный центр агробиотехнологий Антон Федотов

«Мы понимаем всю важность этой работы, она в основе. Мы сегодня большую поддержку предоставляем отрасли сельского хозяйства. Мне кажется, если здесь будет достаточно усилий и финансирования приложено, то и дальше по всей цепочке будут успехи», - сказал Томенко.

В соответствии с доктриной продовольственной безопасности, утвержденной указом президента, доля семян отечественной селекции должна составлять не менее 75 %. Об этом шла речь на комиссии Госсовета, которая прошла в июле в рамках «Дня российского поля» в Казани. Комиссию Госсовета по сельскому хозяйству возглавляет губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Я поручение министерству сельского хозяйства края дам и министерству промышленности, чтобы они вместе с нашими сельхозмашиностроителями посмотрели, что можно сделать. Техника нужна, она позволит эту работу вести на еще более высоком уровне», - сказал губернатор.

Директор центра Алексей Гаркуша рассказал, что выведенные учеными сорта пользуются спросом в России и в зарубежных странах.

«Есть востребованность в Монголии, есть востребованность в республике Казахстан. Наши сорта неплохо себя зарекомендовали в Новосибирской, Кемеровской областях, Красноярском крае, а сейчас и на Дальнем Востоке», - перечислил он далеко не полную географию применения алтайских сортов.

Губернатор похвалил алтайских селекционеров и отметил значительный вклад ученых в развитие семеноводства в России. Такое заявление он сделал в ответ на обращение директора центра.

Ранее Губернатор Томенко рассказал, как можно еще увеличить урожайность в Алтайском крае.