Глава Росгвардии Золотов: ЧВК "Вагнер" продвигались быстро из-за концентрации сил у Москвы

Глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил, почему вагнеровцы быстро продвигались по России. Об этом сообщает РБК.

Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве. По его словам, если бы группировки были разбросаны, то "Вагнер" прошел бы "как нож сквозь масло".

Золотов назвал эти действия необходимыми для отражения силы ЧВК. А президент даже не сомневался в пресечении попытки мятежа.

С Владимиром Путиным глава Росгвардии общался о проведении спецоперации по защите столицы и подъездов к Москве.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь.

Ранее Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.