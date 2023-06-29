29 июня
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Политика

Глава Минсельхоза Патрушев пообещал аграриям Алтайского края необходимую поддержку

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетил Алтайский край в "День сибирского поля". Вместе с губернатором региона Виктором Томенко он осмотрел уникальную сельскохозяйственную технику и провел оперативный штаб Минсельхоза. Патрушев отметил, что край может рассчитывать на федеральную поддержку.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил Алтайский край и встретился с Виктором Томенко.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил Алтайский край и встретился с Виктором Томенко.
Антон Червяков

Дмитрий Патрушев встретился с губернатором Алтайского края Виктора Томенко и поблагодарил его за грамотную политику в сфере АПК.

Он подчеркнул, что уровень рентабельности сельхозпредприятий Алтайского края выше среднероссийского. В прошлом году сельское хозяйство региона показало положительную динамику и выросло на 4%.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил Алтайский край и встретился с Виктором Томенко.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил Алтайский край и встретился с Виктором Томенко.
Антон Червяков

Министр также поблагодарил Алтайский край за наращивание объемов гречихи, что позитивно повлияет на цены, и за успехи региона в мелиорации, животноводстве и производстве молока, переработке мяса.

Патрушев добавил, что федеральный Минсельхоз готов оказывать сельскому хозяйству Алтайского края всю необходимую поддержку. В частности, по его словам, поддержку получит Алтайский аграрный госуниверситет, который он посетил во время своей рабочей поездки.

На форуме министру представили новый трактор мощностью до 460 л/с, сделанный с запчастями от алтайских производителей, рассказали министру о посевных комплексах, аналогов которым не существует в мире.

Вместе с главой региона Патрушев посетил площадки «Комплекса Агро», «Агроцентра», Алтайского завода сельхозмашин, Рубцовского завода запасных частей.

Кроме того, министру рассказали о лучших племенных породах для ремесленного мясного скотоводства, которые выводятся в крае.

Ранее altapress.ru показывал, как на Алтае с размахом проходит "День поля - 2023".

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