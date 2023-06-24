Генпрокурор доложил Путину о ситуации с вооруженным мятежом

Также Генпрокурор рассказал о законности возбуждения такого дела.
Владимир Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Евгения Пригожина.
Принимаются необходимые меры.
Спецслужбы, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия находятся в режиме круглосуточной работы. Представители ведомств постоянно докладывают главе государства о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" заявил о вооруженных атаках со стороны ВС РФ.
Что известно о мятеже Евгения Пригожина — разбор altapress.ru.