Генпрокуратура требует изъять у СГК и передать государству акции компании, управлявшей алтайской ТЭЦ

Генпрокуратура намерена взыскать в доход государства акции компании «Сибэко», перешедшие структурам «Сибирской генерирующей компании» (СГК) еще в 2018 году. В результате этой сделки под контроль СГК перешли несколько электростанций в Новосибирской области и самая крупная в Алтайском крае Бийская ТЭЦ. Иск о взыскании акций поступил в один из районных судов Красноярска .

Что требует генпрокуратура

Истец - замгенпрокурора, фамилия в карточке дела не указана. Ответчики по иску - бизнесмен Андрей Мельниченко и два юрлица: «Кузбассэнерго» и «Хакасская сервисно-ремонтная компания». СГК в деле - третье лицо.

По сведениям «Ведомостей», замгенпрокурора требует взыскать с Мельниченко и двух юрлиц акции компании «Сибэко» (3,9 млрд штук), приобретенные у структур экс-министра открытого правительства Михаила Абызова и зарегистрированные на "Кузбассэнерго".

До сделки «Сибэко» управляла «Бийскэнерго», самой крупной в Алтайском крае ТЭЦ в Бийске (около трети в общем объеме выработки электроэнергии в регионе), а также четырьмя станциями в Новосибирске и еще одной - в Новосибирской области (в Куйбышеве). После сделки "Сибэко" и "Бийскэнерго" перешли под контроль СГК.

Иск подан в Свердловский райсуд Красноярска, так как «Хакасская сервисно-ремонтная компания» зарегистрирована на этой территории. Иск принят к производству 17 августа, указано в карточке дела.

"Бийскэнерго" переходит под контроль СГК.

Когда была заключена сделка

В начале 2018 года «Кузбассэнерго» приобрело 78% акций «Сибэко» (еще около 22% на тот момент принадлежало миноритарным акционерам), писал altapress.ru. В 2021 году «Кузбассэнерго» владело уже 100% «Сибэко».

В 2018 году сделки провели через подконтрольные Андрею Мельниченко «Кузбассэнерго» и «Хакасскую сервисно-ремонтную компанию», указывают «Ведомости» со ссылкой на текст искового заявления, опубликованный в телеграм-канале «СоветБезРынка».

Накануне сделки ФАС России дала на нее согласие. Но поставила ряд условий - например, не допускать действий, приводящих к значительному повышению цен при торговле электроэнергией на оптовом рынке. Невыполнение предписания — основание для признания сделки недействительной.

Бийская ТЭЦ. t.me/sgk_biysk

Каковы аргументы Генпрокуратуры

Генпрокуратура, пишут РБК и «Ведомости», в ходе надзора за расследованием дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова получила сведения о нарушении законодательства о противодействии коррупции при совершении сделок по приобретению акций "Сибэко".

Генпрокуратура утверждает, что 7 февраля 2018 года между Мельниченко и Абызовым на Кипре был заключен договор купли-продажи ценных бумаг «Сибэко».

В сделке ведомство усмотрело признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения» и поэтому, как оно полагает, возникают основания для взыскания в доход государства «всего полученного сторонами по антисоциальным сделкам».

Издания и в этом случае ссылаются на копии иска в телеграм-канале "СоветБезРынка". Источники издания "Коммерсантъ", близкие к генпрокуратуре, суть иска подтвердили.

Суд, Фемида. unsplash.com.

Что об этом пишут

«Ведомости» пишут, что представитель Мельниченко подтвердил получение иска и сейчас «с ним работают юристы». Предварительное судебное заседание назначено на 7 сентября.

Партнер ProLegals Елена Кравцова в беседе с изданием "Коммерсантъ" заявила, что это почти беспрецедентный иск, если смотреть на него в ракурсе имеющейся судебной практики и использовавшихся ранее способов защиты.

«Иск мог иметь право на существование, если имеются доказательства того, что господин Мельниченко помогал Михаилу Абызову скрыть имущество от взыскания в пользу государства. Однако оспариваемые сделки были совершены в 2018 году, тогда как претензии к Михаилу Абызову со стороны государства появились существенно позже», - сказала она.

РБК отмечает, что это четвертый иск прокуратуры об изъятии частных активов в пользу государства за лето 2023 года.

Совет директоров СГК проинспектировал модернизацию Южной тепловой станции в Рубцовске.

«Бизнесу должен быть понятен вектор, на который ориентируется государство. Мы видим, что довольно много сейчас проводится действий, связанных с национализацией. Но мы практически не видим мер по поддержке инвестиционного климата», — сказал РБК заведующий лабораторией анализа института финансовых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Старший партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев считает, что у прокуратуры достаточно большие шансы выиграть иск к Мельниченко, учитывая результаты рассмотрения других дел, об этом он рассказал в интервью BFM.ru.

Напомним, в 2022 году в собственность государства перешли акции алтайского завода «Кучуксульфат», принадлежавшие частным лицам. Иск в арбитраж подала Генеральная прокуратура России из-за нарушений в ходе приватизации за 30 лет до подачи иска. В 2023 году Росимущество выставило акции на продажу.