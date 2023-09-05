7 сентября
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Политика

Генерал Сергей Суровикин появился на публике после долгого затишья

Генерал Сергей Суровикин, которой залег на дно после мятежа ЧВК "Вагнера» наконец-то появился на публике, пишет The New York Times.

Бойцы ЧВК "Вагнер" обучают военнообязанных в Белоруссии.
Бойцы ЧВК "Вагнер" обучают военнообязанных в Белоруссии.
ВоенТВ

Официальные лица США утверждают, что генерал заранее знал о восстании Пригожина. Отмечается, что генерал сохранил свое звание и формально все еще служит в армии, но карьерные перспективы для него закрыты.

Накануне Собчак опубликовала фото Суровикина с женой и подписала, что Сергей Суровикин "вышел, жив, здоров и находится в Москве".

Генерал не появлялся на публике с момента мятежа Пригожина в конце июня.

Ночью, когда ЧВК пошли на Москву, Суровикин призывал отступить и подчиниться приказам верховного главнокомандующего.

Ранее стало известно куда пропал генерал армии Суровикин. Об этом рассказали в комитете Госдумы.

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