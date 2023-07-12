Генерал армии Шойгу рассказал о многотысячных потерях военных с начала контрнаступления ВСУ

По словам главы ведомства, с 4 июня потери противника составили более 26 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц различного вооружения, пишет telegra.ph.
Уничтожены — 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронемашин.
Шойгу уверен — результаты боевой работы российских военных отслеживаются и анализируются зарубежными разведками.
Глава российского ведомства указал — «стратегическое» контрнаступление широко разрекламировано и анонсировано.
Интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу состоялось накануне начала саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе.
Ранее министр обороны РФ Шойгу посетил зону спецоперации.
Шойгу поставил задачу продолжать активное введение комплексной разведки для раскрытия планов противника. Он поблагодарил военнослужащих и вручил им госнаграды.
Также Шойгу сменил командующих Южного и Западного военных округов.