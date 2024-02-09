12 февраля
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Политика

Где посмотреть нашумевшее интервью Карлсона с Владимиром Путиным

Американский журналист Такер Карлсон выложил интервью с президентом Владимиром Путиным.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Он отметил, что не намерен навязывать какие-либо идеи зрителям.

По его словам, каждый, посмотрев интервью, сможет сформировать собственную точку зрения на события в России и на Украине.

Где посмотреть интервью

Карлсон выложил интервью с Путиным на своем сайте.

Цель разговора с Путиным

Карлсон рассказал, что конфликт между Россией и Украиной привел к глобальным политическим и экономическим изменениям в мире. При этом граждане США не понимают, что на самом деле происходит.

Журналист заявил, что СМИ англоязычных стран врут, а Владимир Зеленский требует большего вовлечения Америки в конфликт.

Ранее стало известно, кто такой Такер Карлсон, который возьмет интервью у Владимира Путина.

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