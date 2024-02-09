12 февраля
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Политика

Где посмотреть интервью Владимира Путина Такеру Карлсону с русскими субтитрами

Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видео с разговором и русскими субтитрами опубликовали на Rutube.

Интервью Карлсона с Путиным.
Интервью Карлсона с Путиным.
Кадр видео

Кстати, полный текст интервью можно посмотреть на нашем сайте вот здесь.

Карлсон рассказал, что прождал Путина два часа. Всего он пробыл в Кремле пять часов. А разговор длился дольше двух.

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