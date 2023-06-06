7 июня
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Политика

ФСБ: летный "Легион" при помощи "грязных бомб" планировал совершить теракты в России. Подробности

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ распространила официальное сообщение о планируемых терактах на территории России.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

В сообщении говорится - спецслужбы Украины планировали совершить акты международного терроризма.

Так, российские спецслужбы узнали о подготовке теракта в России с использованием «грязной бомбы».

Для организации диверсий украинские военные создали звенья легкомоторной авиации под кодовым названием "Легион" — для оснащения групп средствами поражения. В том числе, - нанесения бомбовых ударов на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

Диверсантами разрабатывался план по доставке и закладке т«грязных бомб», оборудованных таймерами отсрочки. Чтобы одномоментно подрывать и приводить в негодность места для проживания людей.

"Легион" сделал пять боевых вылетов в РФ. В ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса (ТЭК) в приграничных с Украиной районах России.

В результате спецоперации задержаны спецслужбами России задержаны два пилота. Они дают признательные показания.

О бомбе

«Грязная бомба» — самодельное взрывное устройство (СВУ), в котором содержится обедненный уран. Компонент получают из отходов ядерного топлива.

Когда происходит подрыв заряда взрывчатого вещества, контейнер с изотопами разрушается. Ударная волна распыляет радиоактивное вещество на большую площадь.

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