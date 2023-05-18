19 мая
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Политика

Что известно о деле Евгения Ройзмана*

  1. Правда, что Ройзмана задержали?
  2. А кому принадлежит музей?
  3. По какой статье обвиняют Ройзмана?
  4. Кто и как комментирует задержание Ройзмана?
  5. Где находится Ройзман?
  6. Ройзмана уже задерживали?
  7. Биография и карьера Ройзмана
  8. Яркие и колкие высказывания Ройзмана

Евгения Ройзмана* (признан иноагентом Минюстом РФ) — бывшего мэра Екатеринбурга — задержали, по предварительной информации, за дискредитацию российской армии. Чем знаменит политик, и какой срок ему грозит — в нашем материале от 24 августа 2022 года.

1
Правда, что Ройзмана задержали?

Да. Однако сначала в пресс-службе МВД по Свердловской области e1.ru пообещали проверить, соответствует ли информация о задержании действительности.

Позже, пишет ТАСС, фонд Ройзмана подтвердил это. Кроме того, стало известно, что проводят обыски в офисах организации и частном музее Невьянской иконы.

Об этом же заявила помощник политика Лейла Гусейнова.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

При этом юрист Юлия Федотова, защищавшая его по административным делам, сказала, что не знает о произошедшем.

2
А кому принадлежит музей?

Владелец музея Невьянской иконы — Евгений Ройзман. Он коллекционер.

3
По какой статье обвиняют Ройзмана?

Евгению Ройзману вменяют ст. 280.3 УК РФ («Публичное распространения заведомо ложной информации о вооруженных силах»). В отношении него возбудили уголовное дело, ссылается РИА Новости на источник.

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0
4
Кто и как комментирует задержание Ройзмана?

Журналист Артем Беседин в своем Telegram-канале пожелал Ройзману «сил и свободы».

«Стойкость, цельность <...> этого человека, не уехавшего и остающегося со своей страной, <...> заслуживает уважения», — прокомментировал он.

5
Где находится Ройзман?

Как сообщает ТАСС, Ройзман находится в своей квартире, где также проводят обыски.

E1.ru добавляет, что он «выглянул из окна».

6
Ройзмана уже задерживали?

Да. Ранее Ройзмана неоднократно задерживали.

Евгений Ройзман.
Евгений Ройзман.
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Недавно экс-мэр Екатеринбурга дал интервью журналистке Екатерине Гордеевой.

— Почему вы не уехали?

— А почему я должен уезжать? Я к этой земле привязан, я тут родился и вырос. Я и на миллиметр не подвинусь. Я люблю свою страну, все риски понимаю, но я не могу отсюда уехать хотя бы потому, что это будет бегство. Не будет такого никогда.

7
Биография и карьера Ройзмана
  • Евгений Ройзман родился 14 сентября 1962 года в Свердловске (Екатеринбурге). В 2003 году он окончил исторический факультет Уральского госуниверситета имени Горького (сейчас УрГУ).
  • С 1970-х работал слесарем-сборщиком на заводе «Уралмаш».
  • В 1981, передает ТАСС, его осудили за кражу, мошенничество и незаконное хранение холодного оружия. Ройзман получил три года условно, но позже наказание пересмотрели. Ему дали два года лишения свободы. В 1984 году судимость сняли.
  • С 1988 года торговал ювелирными изделиями.
  • В 1989-м стал учредителем компании «Ювелирный дом».
  • С 1996 года занялся благотворительностью.
  • В 1999 году основал музей Невьянской иконы.
  • В 2001-2003 годах был президентом фонда «Город без наркотиков».
  • В 2003-2007 годах — депутат Госдумы.
Евгений Ройзман.
Евгений Ройзман.
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  • В 2007-м вошел во фракцию «Справедливая Россия».
  • В 2011 году состоял в партии «Правое дело».
  • В 2012-м избран в федеральный гражданский комитет партии «Гражданская платформа». От нее же в 2013 году выдвинут кандидатом на выборы главы Екатеринбурга.
  • С 8 сентября 2013-го — мэр Екатеринбурга.
  • В 2018-м ушел в отставку.
8
Яркие и колкие высказывания Ройзмана

Вот несколько цитат Евгения Ройзмана из его Twitter.

«Хлопок — это когда в ладоши хлопают. А если про газ — это взрыв. Не благодарите», — указал он журналистам.

«Родился баобабом».

«Хотел за деньги, а вышло по любви».

— Рабинович дома?

— Нет

— На работе?

— Нет.

— В командировке?

— Нет.

— Я вас правильно понял?

— Да.

* - признан иноагентом.

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