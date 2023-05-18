Что известно о деле Евгения Ройзмана*

Да. Однако сначала в пресс-службе МВД по Свердловской области e1.ru пообещали проверить, соответствует ли информация о задержании действительности.
Позже, пишет ТАСС, фонд Ройзмана подтвердил это. Кроме того, стало известно, что проводят обыски в офисах организации и частном музее Невьянской иконы.
Об этом же заявила помощник политика Лейла Гусейнова.
При этом юрист Юлия Федотова, защищавшая его по административным делам, сказала, что не знает о произошедшем.
Владелец музея Невьянской иконы — Евгений Ройзман. Он коллекционер.
Евгению Ройзману вменяют ст. 280.3 УК РФ («Публичное распространения заведомо ложной информации о вооруженных силах»). В отношении него возбудили уголовное дело, ссылается РИА Новости на источник.
Журналист Артем Беседин в своем Telegram-канале пожелал Ройзману «сил и свободы».
«Стойкость, цельность <...> этого человека, не уехавшего и остающегося со своей страной, <...> заслуживает уважения», — прокомментировал он.
Как сообщает ТАСС, Ройзман находится в своей квартире, где также проводят обыски.
E1.ru добавляет, что он «выглянул из окна».
Да. Ранее Ройзмана неоднократно задерживали.
Недавно экс-мэр Екатеринбурга дал интервью журналистке Екатерине Гордеевой.
— Почему вы не уехали?
— А почему я должен уезжать? Я к этой земле привязан, я тут родился и вырос. Я и на миллиметр не подвинусь. Я люблю свою страну, все риски понимаю, но я не могу отсюда уехать хотя бы потому, что это будет бегство. Не будет такого никогда.
- Евгений Ройзман родился 14 сентября 1962 года в Свердловске (Екатеринбурге). В 2003 году он окончил исторический факультет Уральского госуниверситета имени Горького (сейчас УрГУ).
- С 1970-х работал слесарем-сборщиком на заводе «Уралмаш».
- В 1981, передает ТАСС, его осудили за кражу, мошенничество и незаконное хранение холодного оружия. Ройзман получил три года условно, но позже наказание пересмотрели. Ему дали два года лишения свободы. В 1984 году судимость сняли.
- С 1988 года торговал ювелирными изделиями.
- В 1989-м стал учредителем компании «Ювелирный дом».
- С 1996 года занялся благотворительностью.
- В 1999 году основал музей Невьянской иконы.
- В 2001-2003 годах был президентом фонда «Город без наркотиков».
- В 2003-2007 годах — депутат Госдумы.
- В 2007-м вошел во фракцию «Справедливая Россия».
- В 2011 году состоял в партии «Правое дело».
- В 2012-м избран в федеральный гражданский комитет партии «Гражданская платформа». От нее же в 2013 году выдвинут кандидатом на выборы главы Екатеринбурга.
- С 8 сентября 2013-го — мэр Екатеринбурга.
- В 2018-м ушел в отставку.
Вот несколько цитат Евгения Ройзмана из его Twitter.
«Хлопок — это когда в ладоши хлопают. А если про газ — это взрыв. Не благодарите», — указал он журналистам.
«Родился баобабом».
«Хотел за деньги, а вышло по любви».
— Рабинович дома?
— Нет
— На работе?
— Нет.
— В командировке?
— Нет.
— Я вас правильно понял?
— Да.
* - признан иноагентом.