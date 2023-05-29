Эрдоган одержал победу на президентских выборах в Турции

Реджип Тайип Эрдоган набрал 52,14% голосов, а его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.
Эрдоган назвал итоги выборов праздником демократии:
"Благодарю наш народ за праздник демократии, который он нам подарил. Благодарю также наш народ за то, что на ближайшие пять лет он передал нам ответственность за управление страной", - заявил он на митинге в стамбульском районе Кысытлы перед вылетом в Анкару.
Главу республики поздравляют с победой мировые лидеры, в том числе президент РФ Владимир Путин.
Второй этап выборов состоялся 28 мая, участки были открыты до 17.00 мск.
Ранее в ходе второго тура выборов президента Турции на избирательных участках начались драки между оппонентами.