29 мая
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Политика

Эрдоган одержал победу на президентских выборах в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал большинство голосов во втором туре выборов главы республики. Об этом сообщает ТАСС.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.
kremlin.ru

Реджип Тайип Эрдоган набрал 52,14% голосов, а его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.

Эрдоган назвал итоги выборов праздником демократии:

"Благодарю наш народ за праздник демократии, который он нам подарил. Благодарю также наш народ за то, что на ближайшие пять лет он передал нам ответственность за управление страной", - заявил он на митинге в стамбульском районе Кысытлы перед вылетом в Анкару.

Главу республики поздравляют с победой мировые лидеры, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Второй этап выборов состоялся 28 мая, участки были открыты до 17.00 мск.

Ранее в ходе второго тура выборов президента Турции на избирательных участках начались драки между оппонентами.

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