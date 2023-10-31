Энтони Блинкен нарядил сына в Зеленского, а дочь в украинский флаг

Энтони Блинкен привел к президенту детей в интересных образах.
Он одел сына в президента Украины Владимира Зеленского, а свою дочь — в украинский флаг.
Президент США раздавал детям конфеты в честь Хеллоуина. На мероприятие пришел госсекретарь с одетыми в необычные костюмы детьми, сообщает "Москва 24".
Энтони Блинкен привел к президенту детей в интересных образах.
Он одел сына в президента Украины Владимира Зеленского, а свою дочь — в украинский флаг.
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