Эксперт рассказал, зачем президент Казахстана отправил в отставку правительство. При чем Тина Канделаки?

По мнению эксперта, президент Республики Кахахстан Касым-Жомарт Токаев отставкой правительства продолжает масштабную реформу системы госуправления, пишет Life.

Ключевым вопросом в работе нового правительства Казахстана станут взаимоотношения с Россией. Это затронет внутреннюю политику республики в отношении русского языка и культуры русскоговорящих жителей республики, указывает Газета.Ru.

Ранее директор ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале заявила — русский язык вытесняют в Казахстане. Поводом для поста стало переименование нескольких железнодорожных станций в республике. Например, Уральск — в Орал, Узень — в Жаңаөзен. Канделаки назвала это "сомнительным решением".

Разразился скандал.

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил на брифинге журналистам, что при необходимости будут приняты меры. И попросил не настаивать, чтобы это было сделано моментально. И заметил — "государство такого никогда не прощает". А если приедет — так и уедет.

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