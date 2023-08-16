17 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Экс-глава минсельхоза российского региона получил политическое убежище в США и стал дальнобойщиком

Бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Денис Шаронов после получения повестки в рамках частичной мобилизации уехал в США и запросил политическое убежище, пишет RTVI.

Флаг США.
Флаг США.
СС0

В октябре 2022 года по месту его регистрации пришли вручать повестку по частичной мобилизации. Шаронов счел еще одним методом давления. И решил покинуть страну, указывает РБК.

После переезда в США экс-министр стал дальнобойщиком.

Ранее стало известно, будет ли мобилизация в России после ухода ЧВК "Вагнер" из зоны СВО. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что после ухода ЧВК "Вагнер" с передовой в России не появилось необходимости в новой волне мобилизации.

Глава комитета по обороне отметил, что отражение наступления ВСУ шло "практически без участия ЧВК "Вагнер". В резерве есть люди, которыми можно заменить "вагнеровцов", заявил Картапалов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость