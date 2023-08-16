Экс-глава минсельхоза российского региона получил политическое убежище в США и стал дальнобойщиком

Бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Денис Шаронов после получения повестки в рамках частичной мобилизации уехал в США и запросил политическое убежище, пишет RTVI.

В октябре 2022 года по месту его регистрации пришли вручать повестку по частичной мобилизации. Шаронов счел еще одним методом давления. И решил покинуть страну, указывает РБК.

После переезда в США экс-министр стал дальнобойщиком.

Ранее стало известно, будет ли мобилизация в России после ухода ЧВК "Вагнер" из зоны СВО. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что после ухода ЧВК "Вагнер" с передовой в России не появилось необходимости в новой волне мобилизации.

Глава комитета по обороне отметил, что отражение наступления ВСУ шло "практически без участия ЧВК "Вагнер". В резерве есть люди, которыми можно заменить "вагнеровцов", заявил Картапалов.