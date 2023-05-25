«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию по выборам губернатора Алтайского края.

По решению президиума, в предварительном голосовании примут участие действующий глава региона Виктор Томенко, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Алтайского краевого Законодательного Собрания, член фракции «Единая Россия» Сергей Серов и руководитель региональной общественной приемной партии, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.
С 26 мая трем участникам предварительного голосования предстоит встретиться с секретарями не менее половины местных и первичных отделений «Единой России». Затем на конференции регионального отделения партии в июне делегаты в ходе тайного голосования выберут из трех кандидатур победителя предварительного голосования, который и будет представлять «Единую Россию» на губернаторских выборах.
Партия остается верна своим принципам: мы выдвигаем кандидатов на основе мнения большого числа людей. В данном случае речь идет о наших соратниках, представляющих «Единую Россию» в муниципалитетах Алтайского края. Участникам предварительного голосования предстоит заручиться поддержкой однопартийцев на окружных встречах, а затем в ходе региональной конференции. Уверен, что мы сделаем достойный выбор и наш кандидат одержит победу 10 сентября, — отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.