«Дождемся, пока их не останется». Что за обращение о детях войны алтайские депутаты направили в Госдуму

На 28-й сессии алтайские депутаты обсудили два социально-важных обращения в Госдуму. Одно из них коснулось детей войны, которых в крае оказалось не так уж мало - 80 тыс. человек. Парламентарии, впрочем, не сошлись во мнении, чего именно они хотят добиться на федеральном уровне.

Разрозненные критерии

Ирина Солнцева, председатель АКЗС по соцзащите и занятости населения, отметила, что в России проживают около 10 млн человек, чье детство пришлось на годы ВОВ. В Алтайском крае из них находятся около 80 тыс. И цифра эта с каждым годом, само собой, уменьшается.

АКЗС уже не единожды обращалось в Госдуму с инициативой о принятии федерального закона о статусе «дети войны». Сейчас он определен лишь в 48 регионах из 89. Причем критерии его получения везде разные.

Например, в Республике Алтай детьми войны считаются граждане, постоянно проживающие в регионе, которым 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. В Башкортостане – родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. В Новосибирском области статус получают те, у кого один из родителей погиб на фронте. Еще в нескольких регионах – те, кто полностью осиротел в те годы.

В Алтайском крае к детям войны причисляются те, кому 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. То есть родившиеся с 1 января 1928 года. Аналогичные же условия в Москве.

«Мы предлагаем унифицировать подход к понятию «дети войны» и сделать его единым для всей страны. Чтобы статус получали граждане, которым на момент 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет и которые постоянно проживают в России», — уточнила Ирина Солнцева.

28-я сессия АКЗС. Предоставлено пресс-службой АКЗС

Беззубая инициатива

Не всех парламентариев устроила полнота обращения в Госдуму. Антон Арцибашев, замруководителя фракции КПРФ, заметил, что еще в октябре шло обсуждение о материальной поддержке детям войны, на почве которого и появилось решение выйти на федеральный уровень.

КПРФ предлагали ввести выплаты сразу, не дожидаясь общероссийского закона, но в «Единой России» настояли именно на обращении в Госдуму. Таким образом, расходы легли бы на федеральный бюджет — в региональном средств на это нет.

Однако про деньги в нынешнем обращении речь так и не зашла, остановившись на определении статуса. Что, по мнению коммуниста, делает выход в Госдуму бессмысленным.

«Все останется по-прежнему: регионы, которые могут вводить выплаты, введут их, а те, что победнее, — нет. И дети войны по всей стране все еще будут иметь разный достаток. Я считаю, это неправильно. Да и сколько нам придется ждать ответа на это обращение: год, два, три? А потом составлять еще одно, но уже по выплатам, и на него тоже ждать ответ? Сколько за это время уйдет из жизни этих людей? Я предлагаю добавить одну строку про федеральные выплаты сейчас. Иначе мы дождемся до того, пока у нас не останется детей войны», — подытожил Арцибашев.

Однако зампредседателя АКЗС не поставил поправку коммуниста на голосование, сославшись, что она внесена не в установленном порядке.

В итоге инициативу направят в Госдуму в изначальном виде, без пункта о деньгах. Как позднее охарактеризовал ее сам Антон Арцибашев – «беззубая, без самого главного».

Ирина Солнцева в ответ попросила не сильно переживать о финансовой обеспеченности детей войны. Поскольку, например, в Алтайском крае для них предусмотрены выплаты к 9 мая и возможность бесплатно подключить газоснабжение.

Добавила она и про то, что большинство из них получают материальную поддержку за счет инвалидности или статуса ветеранов труда. Что, впрочем, звучит не слишком оптимистично.

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