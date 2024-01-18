21 января
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Политика

Доступ к бесплатному телеэфиру для кандидатов в президенты впервые может стать платным

Центризбирком (ЦИК) заявил, что бесплатное эфирное время для агитации на выборах президента РФ получат лишь те кандидаты, которые набрали на предыдущих выборах не менее двух процентов голосов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
kremlin.ru

Нововведение вступит в силу только после регистрации всех кандидатов на выборы.

Теперь кандидаты, которые лишились бесплатного эфира, смогут получить долю эфира и печатные площади за деньги.

Заявки на жеребьевку для получения бесплатного времени ЦИК будет принимать до 11 февраля 2024 года.

Отмечается, что агитации начнутся с 17 февраля до 00:00 15 марта.

Ранее сообщалось, что на выборах президента жители Алтайского края могут проголосовать в формате ДЭГ. При этом традиционный формат голосования не отменяется.

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