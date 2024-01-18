Доступ к бесплатному телеэфиру для кандидатов в президенты впервые может стать платным

Нововведение вступит в силу только после регистрации всех кандидатов на выборы.
Теперь кандидаты, которые лишились бесплатного эфира, смогут получить долю эфира и печатные площади за деньги.
Заявки на жеребьевку для получения бесплатного времени ЦИК будет принимать до 11 февраля 2024 года.
Отмечается, что агитации начнутся с 17 февраля до 00:00 15 марта.
Ранее сообщалось, что на выборах президента жители Алтайского края могут проголосовать в формате ДЭГ. При этом традиционный формат голосования не отменяется.
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