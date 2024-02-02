Дочь Кадырова получила должность в правительстве Чечни

Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных форумах и саммитах, знакома с внутриполитической ситуацией. В новой должности она сможет достичь больших результатов, уверен ее отец, глава республики Рамзан Кадыров.
Хадижат Кадыровой 24 года. Ранее она занимала пост главы Департамента дошкольного образования мэрии Грозного, напоминает ura.ru.
Ранее сын Кадырова получил звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура. Адам Кадыров получил должность куратора батальона.
Подразделение входит в состав Минобороны.
Звезда под номером один принадлежит непосредственно главе Чечни Рамзану Кадырову.
Также сына главы Чечни назначили замглавой Службы безопасности республики.
Награды сына Кадырова
По состоянию на 15 ноября прошлого года Адам Кадыров получил семь наград.
- Звание и медаль Героя Чечни. Вторая по значимости награда республики;
- Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Высшая государственная награда в регионе;
- Орден «За заслуги перед Уммой». Главная награда Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии;
- Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Высшая награда в регионе;
- Орден парламента Чечни «Даймехкан Сий». В переводе с чеченского название ордена звучит как «Честь Отечества»;
- Орден «Дуслык». Вторая по значимости награда в Татарстане;
- Орден «За служение религии Ислам» I степени. Вручена муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым «в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа».
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