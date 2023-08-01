Депутат предупредила Киркорова, что ему не вернуться в Россию с фестиваля Лаймы Вайкуле

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что участвовавшие в фестивале Лаймы Вайкуле звезды не смогут вернуться в Россию, пишет «Абзац».

Также парламентарий считает — участники мероприятия не пользуются популярностью в России. По ее мнению, им "дорога сюда заказана".

О фестивале и гостях

Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом). Основным языком фестиваля является русский, напоминает Газета.Ru.

Ранее фура с нарядами Киркорова застряла на границе с Казахстаном. Певцу пришлось выступать без заранее подобранного образа.