Денис Голобородько: «Предварительное голосование — это тренировочный полигон для формирования стратегии развития края»

В Алтайском крае с 26 мая стартует предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидата на губернаторские выборы в сентябре. По словам заместителя секретаря регионального отделения «Единой России», заместителя председателя Алтайского Заксобрания Дениса Голобородько, в ходе предварительного голосования партия фактически уже начинает формировать предвыборную программу на будущие пять лет.

Об этом он заявил в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований, который был посвящен теме праймериз.

Для нас предварительное голосование — это тренировочный полигон, в рамках которого мы обсудим стратегию развития нашего региона. 5 лет назад действующий губернатор Виктор Томенко также участвовал в этой процедуре. Сформировал отличную предвыборную программу, отчет о которой мы буквально заслушали накануне. Символично, что уже сегодня на встречах мы фактически начинаем формировать предвыборную программу на последующие 5 лет, — сказал вице-спикер.

Круглый стол Экспертного института социальных исследований. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия». Круглый стол Экспертного института социальных исследований. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия». Круглый стол Экспертного института социальных исследований. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия». Круглый стол Экспертного института социальных исследований. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия». Круглый стол Экспертного института социальных исследований. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия». Круглый стол Экспертного института социальных исследований. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия». Круглый стол Экспертного института социальных исследований. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Напомним, в Алтайском крае участниками предварительного голосования стали действующий глава региона Виктор Томенко, председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии, член фракции «Единая Россия» Сергей Серов и руководитель региональной общественной приемной партии, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

На первом этапе участникам предварительного голосования нужно встретиться с большинством секретарей местных и первичных отделений. Первая такая встреча пройдет сегодня в Барнауле. Победителя предварительного голосования определят делегаты на конференции регионального отделения «Единой России» в июне. Он представит партию на губернаторских выборах в сентябре.