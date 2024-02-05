Деньги жильцов уходят на ветер: в Барнауле «Новые люди» проверили качество отопления и анонсировали программу обновления ЖКХ

Сумма за отопление в платежках может быть на четверть меньше — к такому выводу пришли сторонники партии «Новые люди», сообщает пресс-служба партии. Они вышли на улицы Барнаула с тепловизорами и проанализировали ситуацию в нескольких зданиях — как новостройках, так и хрущёвках.

Вывод неутешителен: вдоль строительных швов и возле окон нижних этажей зафиксированы серьёзные теплопотери. Значит, людям приходится в прямом смысле отапливать улицу.

Ранее об этой проблеме говорил вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Даванков. Он проверил теплопотери в нескольких городах России. В отдельных случаях они достигали 25%.

В основном это проблема старого фонда. Дома нужно было утеплять вчера. А люди по 20 лет ждут капремонта. Платят за то, что скорее всего никогда не увидят. Дома надо ремонтировать сейчас, а не через 20 лет, когда все затопит и прорвёт. Поэтому надо эту систему менять. Давать льготные кредиты на 30 лет, чтобы дома ремонтировались сейчас. Стоимость в платежке не изменится, зато люди заживут нормально. Ещё одна большая проблема — изношенность сетей. В некоторых регионах она доходит до 80%. Отсюда постоянные аварии. Раньше часто слышал шутку, что зима пришла для коммунальщиков неожиданно. Но теперь никому не до смеха, люди мёрзнут в своих квартирах. Поэтому главным национальным проектом в 2024 году должно стать ЖКХ, — подчеркнул Владислав Даванков.

Владислав Даванков. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Ещё одна проблема, на которую обратил внимание кандидат в президенты — некачественная работа управляющих компаний. Некоторые из них регулярно собирают с жильцов деньги, но не спешат выполнять свои обязанности.

Сплошь и рядом управляйки просто подделывают протоколы собраний жильцов и выкачивают из людей деньги. Чтобы рынок ЖКХ начал меняться, нужно очистить его от откровенных мошенников и обеспечить прозрачную конкуренцию, прежде чем повышать тарифы и запускать большие проекты. А для этого — законодательно упростить смену управляющих компаний. Чтобы люди могли выбирать из лучших, а не из 50 оттенков серого, которые через третьи руки принадлежат одним и тем же людям, — отметил Владислав Даванков.

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