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Политика

День 801-й. Самое важное к вечеру 5 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Частные внешние кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, намерены возобновить их в 2025 году, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
  • Украина после получения помощи США может рассчитывать на проведение нового контрнаступления в 2025 году, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Однако он считает, что пакет помощи не приведет к мгновенному изменению ситуации на поле боя.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что от ситуации на Украине зависит безопасность европейцев. По его мнению, размещение там российских ракет подвергнет опасности страны Евросоюза.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,60 рубля, Евро — 98,76 рублей;

На встрече Макрона и Си Цзиньпина, которая состоится во Франции, будет обсуждаться «олимпийское перемирие» на Украине. Об этом французский президент заявил в интервью La Tribune;

Украинские власти могут в августе объявить дефолт, если не заключат сделку с иностранными держателями облигаций по выплате процентов и прощению части госдолга, пишет The Wall Street Journal;

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что «масштабы помех GPS» в ее стране стали больше с начала военной операции России на Украине. По ее словам, в перебоях с GPS в Финляндии виновата Россия.

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