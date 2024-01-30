День 705-й. Самое важное к утру 30 января

В Совбезе РФ назвали ужасающими удары Киева по мирным гражданам России. Нынешние украинские власти не гнушаются ничем, отметил помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов.

Косачев: шумиха вокруг отставки Залужного говорит о попытке переложить ответственность. Значит, есть что и за что перекладывать, отметил вице-спикер Совета Федерации.