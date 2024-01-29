День 704-й. Самое важное к утру 29 января

Главные новости
- Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что российско-украинский конфликт не имеет военного решения. Он призвал к переговорам о мире.
- Россия открыта к «содержательным предложениям» по урегулированию конфликта с Украиной, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его мнению, действующее украинское руководство действует в интересах США, Великобритании и Евросоюза.
- Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал реакцию Вашингтона на крушение Ил-76 в Белгородской области. Москва обвиняет Киев в атаке на самолет, на борту которого находились украинские пленные. Господин Антонов обратил внимание, что США до сих пор не осудили атаку.
Мобилизация. Армия.
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Доллар — 89,00 рублей. Евро — 96,51 рублей.
Kathimerini: Греция одобрила передачу Украине устаревшего оружия.
Блинкен предложил Греции передать Украине вооружение в обмен на $200 млн.
WP: новая стратегия США по Украине не нацелена на захват территорий.
Путин предложил сделать обязательной работу с психологами для участников СВО.
Путин: участник СВО в среднем получает около 200 тыс. рублей в месяц.
Путин пообещал обнародовать итоги расследования крушения Ил-76.
Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит в Швейцарии.
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