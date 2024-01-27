День 702-й. Самое важное к утру 27 января

Главные новости
- Администрация Джо Байдена планирует весной обнародовать 10-летние обязательства по гарантиям безопасности Украине. Новая стратегия США на 2024 год делает акцент не на захвате территорий, а на «оказании помощи Украине в отражении новых наступательных действий России при одновременном продвижении к долгосрочной цели укрепления украинской военной мощи и экономики», сообщила The Washington Post. Для реализации плана нужно, чтобы Конгресс одобрил пакет помощи на $61 млрд.
- Президент России Владимир Путин предложил сделать обязательной психологическую реабилитацию для военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий. По его словам, в обращении за помощью к психологу «нет ничего зазорного».
- Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос, касающийся выплат процентов по кредитам участников специальной военной операции, будет решен в течение двух-трех недель.
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Крушение самолета Ил-76.
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Доллар — 89,74 рубля. Евро — 97,92 рубля;
Путин пообещал обнародовать итоги расследования крушения Ил-76;
Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит в Швейцарии;
СКР показал фрагменты тел и документы украинских пленных с места крушения Ил-76;
Суд в Хорватии передал Украине арестованную яхту Royal Romance политика Медведчука;
Россия и Украина обменялись телами военнослужащих.
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